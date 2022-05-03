Bayramı sınırda geçiren Akar: Ege'de oldubittiye müsaade etmeyeceğiz

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Akar, konuşmasında Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmesine dikkat çekerek özetle şu mesajları verdi:

61 TERÖRİST ETKİSİZ

“Bizim, ‘problemlerimizi diyalogla çözelim’ dememiz bir zafiyet değil. Yunanistan uluslararası tatbikatlar dahil her seferinde bazı girişimlerle ülkemiz aleyhine oldubittilere yönelik çalışmalar yapıyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz. İhlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor. Deniz Kuvvetlerimiz zaten teyakkuzda.” Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şu ana kadar 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 82 mağara ve sığınak ile 413 el yapımı patlayıcının imha edildiğini de kaydetti. Öte yandan Akar, dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini vurguladı.

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CUMHURBAŞKANI ASKERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakan Akar ile telefonla görüştü. Görüşmede yurtiçinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap eden Erdoğan, silahlı kuvvetler personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, “Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurtiçinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yâd edecektir” dedi. Pençe-Kilit Operasyonu’na da değinen Erdoğan, “Ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum”dedi.