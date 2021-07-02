Bayramdan yırttı

Vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde kendisine saldıran boz ayıya kafa tutan keçi, çevredekileri gülümsetmişti. Boz ayı ile keçinin kavgası, sosyal medyada da ilgi görmüştü.

ADI ‘ASENA’ OLDU

Keçi sahibi besici Eset Şahin, ‘Asena’ adını verdiği keçisinin boz ayıya kafa tuttuğunu, keçisinin çok cesur olduğunu ifade ederek “Keçi bahçedeydi. Ayı bunu görmüş ve takip ederek bahçede dolandırmış. Tam tutayım derken ayıya dönüp bir iki boynuz vurdu. Ondan sonra vatandaşlar yetişti ve kurtardı. Kurbanlık olarak beslediğim Asena'yı kesecektim ama vazgeçtim, yaşasın” dedi.

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