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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bayramdan yırttı

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Bayramdan yırttı

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün karayoluna inen ve daha sonra eski meteoroloji binası bahçesine giren bir boz ayı, burada otlayan keçiye saldırmıştı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde kendisine saldıran boz ayıya kafa tutan keçi, çevredekileri gülümsetmişti. Boz ayı ile keçinin kavgası, sosyal medyada da ilgi görmüştü.

Bayramdan yırttı

ADI ‘ASENA’ OLDU

Keçi sahibi besici Eset Şahin, ‘Asena’ adını verdiği keçisinin boz ayıya kafa tuttuğunu, keçisinin çok cesur olduğunu ifade ederek “Keçi bahçedeydi. Ayı bunu görmüş ve takip ederek bahçede dolandırmış. Tam tutayım derken ayıya dönüp bir iki boynuz vurdu. Ondan sonra vatandaşlar yetişti ve kurtardı. Kurbanlık olarak beslediğim Asena'yı kesecektim ama vazgeçtim, yaşasın” dedi.

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