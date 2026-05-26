Bayramda yağmur var

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



- “Bayramın birinci günü genel olarak yurtta yağış yok. Sadece öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerine doğru Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında. Antalya'nın batısında yağış göreceğiz. Bayramın son günü ise yurtta yağışlar etkisini kaybediyor.



- Bayramın ilk günü İstanbul’da yağış yok, sıcaklıklar 26-27 derecelere kadar çıkıyor. Bayramın ikinci günü ise yağışlı. Bayramın üçüncü günü genel olarak açık, öğleden sonra hafif bir yağmur geçişi olma olasılığı bulunuyor. Bayramın son günü tamamen açık bir hava var, sıcaklıklar da 27-28 derecelere çıkacak.”

