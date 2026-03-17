Bayramda yağış geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak? ‘Kuvvetli olacak, kar da görülecek’

Haberin Devamı

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram sürecinde hava koşulları pek de sıcak olmayacak gibi duruyor. 19 Mart Perşembe günü (Arife Günü) başlayacak olan yağışlı sistem yurdun hemen hemen tamamına yayılacak. İşte detaylar…

‘MART AYI BU YIL KURAK BİR DÖNEM OLARAK KAYDA GEÇECEK’

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ilk önce mart ayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıkların uzun yıllar ortalamalarına yakın seyrettiğini, ancak yağışların yetersiz kaldığını belirten Tek, şu bilgilerin altını çizdi:

Haberin Devamı

-- Mart ayı sıcaklık açısından uzun yıllar ortalamalarına oldukça yakın geçti. Yer yer bir-iki derecelik küçük sapmalar yaşansa da bu tür değişimler mevsimsel olarak oldukça normal kabul edilebilir. Ancak yağışlar açısından aynı tabloyu şu ana kadar görmek mümkün olmadı. Özellikle son 15 günlük döneme bakıldığında, neredeyse hiç yağışın gerçekleşmediği bir süreç yaşandığını söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

-- Zaman zaman ülkemizin batı ve doğu kesimlerinden yağışlı sistemler geçiş yaptı, fakat bu yağışlar hem süre hem de miktar bakımından yeterli düzeye ulaşmadı. Bu nedenle genel değerlendirmede mart ayı, yağış bakımından uzun yıllar ortalamasının altında kalan kurak bir dönem olarak kayda geçecek diyebiliriz.

KAR YAĞIŞLI GÜNLER DE AZALIYOR

Geçmiş yıllarda mart ayında zaman zaman kar yağışları görülürdü. Hatta son yıllarda kış mevsiminin sanki bir ay daha uzadığı yönünde değerlendirmeler de yapılıyordu. Ancak bu yıl mart ayı hem yağmur hem de kar yağışı açısından beklentileri pek karşılamadı gibi görünüyor. Bu durumu tamamen iklim değişikliğiyle mi açıklamak gerekir?

Haberin Devamı

Adil Tek, yalnızca iklim değişikliğinin tek başına açıklayıcı olmadığını ancak son yıllarda etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi: “Sadece iklim değişikliği doğru değil. Ama bir yanda da mart ayını daha ılıman geçirdiğimiz de ortada. İklim değişikliğinin etkisini de göz ardı edemeyiz.”

Kar yağışı ve soğuk gün sayılarındaki değişime de değinen Tek, geçmiş yıllara göre belirgin bir azalma olduğunu belirtti: “Kar yağışlı gün sayıları ciddi şekilde azaldı. Buzlu don yaşanan günlerin sayısı da düştü. Bunlar eskiden mart ayında daha sık görülürdü. Yine de bunların tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz. Yurdun doğusunda hâlâ gözleniyor. Özellikle rakım etkisi bunda doğrudan rol oynuyor.”

Haberin Devamı

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, yaklaşan Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı bir sistemin etkili olacağını söyledi. Tek, bayram süresince görülecek yağışların Orta Akdeniz üzerinden gelen bir sistemden kaynaklandığını belirtti.

Meteorolojik tabloyu değerlendiren Tek, kuzeydeki yüksek basınç ile güneyden gelen sistemin etkileşimine dikkat çekti: “Orta Akdeniz’den gelen bir sistem var. Aslında kuzeyde bir yüksek basınç da bulunuyor ve bu yüksek basınç sistemi bastırıyor. Bu durum güneyde yükselici hareketlere neden oluyor. Nem de yeterli olunca yağış oluşumu kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle özellikle arefe gününden itibaren yağışlar başlayacak ve bayram boyunca etkisini sürdürecek.”

Haberin Devamı

Arefe gününde bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini vurgulayan Tek, risklere karşı uyardı: “Arefe günü öğleden sonra saatlerinden itibaren özellikle Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle sel ve su baskını riski bulunuyor.”

ERZURUM, AĞRI VE VAN BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEDEKİ ŞEHİRLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde de yağışların etkili olacağını söyleyen Adil Tek, “Özellikle Erzurum, Ağrı ve Van gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmesi mümkün. Genel olarak bu yağışlı sistem bayramın ilk günü doğuya kaymış olacak. Ancak bayram sabahından itibaren batıya doğru geçiş yapacak” ifadelerini kullandı.

Adil Tek, bugünden itibaren Marmara Bölgesi genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında seyredeceğini belirtti. Bölgedeki yağış dağılımına da değinen Tek, Marmara’nın tamamında aynı hava koşullarının görülmeyeceğini söyledi: “Marmara’nın güney ve doğu kesimleri yağışlı olacak. Ancak Trakya tarafında çok belirgin bir yağış beklenmiyor.”

Yağışların diğer bölgelerdeki durumuna ilişkin de bilgi veren Tek, şöyle devam etti:

“Bayram boyunca Ege’nin güney kesimlerinde yağış görülüyor. Karadeniz normalde çok fazla yağış alır. Ancak bayram haftasında bu sistemden biraz uzak kalacak gibi görünüyor. Yine de özellikle Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri görülebilir.”

BAYRAM BOYUNCA İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

19 Mart (Arefe): Arefe günü metrekareye ortalama 20-25 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 7-10 derece arasında değişecek. Ayrıca 40-50 km/saat hızına ulaşan rüzgar da görülecek.

20 Mart (Bayramın birinci günü): Yağışlı hava devam edecek ve sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek.

21 Mart (Bayramın ikinci günü): Aralıklı yağışlar etkisini sürdürecek, ancak bu yağışlar çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 12 derece civarında seyredecek.

22 Mart (Bayramın üçüncü günü): Yağışlar devam edecek. Sıcaklıklarda büyük bir değişiklik olmayacak.

Yağışlı sistemin bayram sonrasında da devam edeceğini kaydeden Adil Tek, sıcaklıklardaki yükselişin ayın 25’inden sonra kendini göstereceğini söyledi: “Sıcaklıklar 16-17 derecelere kadar çıkacak.”

‘BAYRAM NAMAZI SAATİNDE DE YAĞIŞ VAR’

Bayram namazı saatlerinde de bazı bölgelerde yağışların etkili olacağını belirten Adil Tek, vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Tek’in değerlendirmesine göre bayram namazı saatlerinde Marmara Bölgesi’nin güney ve güneydoğusunda, Akdeniz Bölgesi’nin genelinde, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve batı kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında yağış görülecek.

Yağışların şiddetinin bölgelere göre değişeceğini de vurgulayan uzman isim, “Bayram namazı saatinde İstanbul’u da içine alan Marmara’daki yağışlar ile Akdeniz’deki yağışlar çok kuvvetli görünmüyor. Ancak Doğu Anadolu’daki yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar gün içerisinde de aynı bölgelerde devam edecek” dedi.