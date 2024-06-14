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Bayramda sıcaklık 6 derece düşecek

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#Bayram#Sıcaklık#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Bayramda sıcaklık 6 derece düşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bayram tatilinin başlayacağı hafta sonunda düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik “Hafta sonunda kuzeyden gelen yağışla sıcaklıklarda 4 ile 6 derecelik düşüş bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak” dedi. Çelik, şu anda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek şöyle devam etti: “Hafta sonuna kadar bu şekilde seyredecek. Cumartesi, pazar günleri ise Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalmasını bekliyoruz. Ankara’da 5-6 derecelik düşüş bekliyoruz. İstanbul’da en yüksek sıcaklıklar hafta sonunda 27-28 derecelere düşüyor. İzmir’de şu an 42 derece olan sıcaklık da hafta sonu 35-36 derecelere düşecek.”

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#Bayram#Sıcaklık#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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