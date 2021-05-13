Bayramda özel kabinden e-görüş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu E-görüş Projesi pilot uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, kurum içerisindeki kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarını KİOSK cihazları ile karşılayabiliyor.

16 CEZAEVİNDE

Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet veriyor. Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanıyor. Uygulama kapsamındaki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü-tutuklular Ramazan Bayramı’nda aileleri ve yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek.

KIZILAY KART DAĞITTI

Maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşma imkanından faydalanmaları amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında iş birliği yapıldı. Kızılay tarafından Türkiye genelinde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü çocuklara telefon kartı dağıtıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nun Müdürü Salih Uysal, “Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara