Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Bayram öncesi akraba eş dost ziyaretlerine gidecek olanlar, ulaşım imkanlarını kullanacak. Bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray hatlarını kullanmayı düşünenler bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler...

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma, geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olarak ilan edilmişti. Bu yıl da aynı açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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