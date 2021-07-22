Bayramda otobüsler çalışıyor mu? Kurban Bayramı’nda toplu taşımalar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte otobüslerin çalışma saatleri ve ücretsiz mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, son gelişmelere göre bayramda otobüsler ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda otobüsler çalışıyor mu, ücretsiz mi sorularının cevabı…

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

EGO Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre;

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" Kararı gereği, vatandaşlarımız dört gün süren Kurban Bayramı boyunca EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Toplu taşıma hizmetlerimizde Kurban Bayramı süresince de Kuruluşumuz saha denetim sorumluları, Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

İstanbul'da ise ücretsiz olarak ulaşım sağlanmaktadır.

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok ilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak kullanımda yer alacak. Otobüsler, metrolar, vapurlar, Marmaray ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara