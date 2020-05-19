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Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Bayramda oruç tutulur mu?

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Bayramda oruç tutulur mu?
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Hemen her yıl Ramazan ayının son günleri gündeme gelen bayramda oruç tutulur mu sorusu, bugün de internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Tutamadıkları oruçları bayramda tutmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bayramda oruç tutulur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bayramda oruç tutulur mu? İşte, Diyanet İşleri Başkanığı'nın yayımladığı bilgiler neticesinde binlerce vatandaşın araştırdığı o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlğı'ndan alınan bayramda oruç tutulur mu konusundaki bilgilere göre;

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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