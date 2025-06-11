Bayramda müzeler ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı! Bakan Ersoy açıkladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz konusu ziyaretçi sayılarını sosyal medya hesabından ziyaretçi verilerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. Efes'i toplam 56 bin 423 kişi gezdi. Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımı şöyle;

“Bayramda Kültüre Akın! Arefe günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200’e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633.527 ziyaretçiyi ağırladık. Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar… Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı.

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En çok ilgi gören ören yerlerimiz:

Efes (İzmir): 56.423 kişi

Hierapolis - Pamukkale (Denizli): 53.363 kişi

Göreme (Nevşehir): 24.483 kişi

Göbeklitepe (Şanlıurfa): 23.176 kişi

Paşabağlar (Nevşehir): 20.187 kişi

Teşekkürler Türkiye! Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle…”

İZMİR EFES VE DENİZLİ PAMUKKALE ZİRVEDE

Bakanlık verilerine göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. 5 günlük süreçte Efes’i toplam 56 bin 423 kişi gezdi. Denizli’deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Nevşehir Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa Göbeklitepe 23 bin 176, Paşabağlar ise 20 bin 187 ziyaretçiyle tatil süresince en çok ilgi gören ören yerleri arasında öne çıktı.

İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında ayrıca Antalya’daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri; İstanbul’daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi; Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray’daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir’deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri de dikkat çekti.