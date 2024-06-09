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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

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#Bayram Tatili#Köprü Ve Otoyollar#Bayram Ücretsiz Yollar
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

KURBAN Bayramı tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00’a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak. Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00’dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.   

 

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#Bayram Tatili#Köprü Ve Otoyollar#Bayram Ücretsiz Yollar

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