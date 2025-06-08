Bayramda komşudayız

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Yunanistan’ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilinde yoğun talep gördü. Geçen yıla göre bu bayramda talepte yüzde 25 oranında bir artış yaşandığı belirtilirken, özellikle Çeşme-Sakız Adası seferlerinde yoğun ilgi var. Kurban Bayramı’nın ikinci günü tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri 7 gün boyunca adada olmayı tercih ederken kimleri de 2 gece 3 günlük tatil paketlerini tercih etti. Adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapıda vize ücreti için 80 Euro, gidiş dönüş bileti için 50 Euro öderken, 710 TL ise harç ücreti veriyor. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, “Bayramın ilk günü Çeşme-Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Bu hafta bayram tatili nedeniyle yoğunluk daha fazla. Talebin yaz sezonu boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre taleplerin yüzde 20-25 arttığını söyleyebiliriz” dedi.

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‘EN KOLAYI SAKIZ ADASI’

Akagün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konsolosluktan vize alırken, evrak prosedürü daha uzun sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar kapıda vizeyi tercih ediyor. Ayrıca her adanın evrak prosedürü farklılık gösteriyor. Ancak en kolay prosedür Sakız Adası’na ait. Bu nedenle Sakız Adası’na daha çok yoğunluk var. Sakız Adası için pasaport fotokopisi, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, feribot bileti yeterli. Bu evraklar 1 hafta öncesinden teslim edildiğinde tamamlanmış oluyor.”