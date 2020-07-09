Bayramda il bazında kısıtlama olabilir

VAKANIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER

“Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. CovId-19’dan kaçınmak mümkündür. Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır.

DÜĞÜNLERE GÖZLEMCİ

Din görevlilerimiz cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde tedbirler almaktadır. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

YENİ VAKALAR BELLİ İLLERDE YOĞUNLAŞMAKTA

Bakan Koca, günlük rakamları da açıkladı. Buna göre son 24 saatte koronavirüsten 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 282 oldu. Dün 49 bin 302 test yapılırken, 1041 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 208 bin 938 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1172’ye, entübe hasta sayısı da 406’ya yükseldi. 2 bin 219 kişi iyileşirken, iyileşen hasta sayısı 187 bin 511’e ulaştı. Koca, Twitter’daki mesajında, “Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL 5’İNCİ HAFTADA PİKİ GEÇTİ

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Bu iller en yüksek vaka sayılarını yeni görmektedir. Anadolu’daki illerimizin piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir gibi, Kütahya gibi, Sakarya gibi, Ankara gibi, bu illerimizde de pikin devam ettiğini, yeni yeni bu pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizde ise Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde ise 14. haftada Hakkâri, Kütahya, 15. haftada Batman, Şırnak, Antep, 16. haftada Bursa, Konya, Mardin, Van, 17. haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’ın piki oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor. Son 3 gün ortalamasıyla en fazla vaka görülen 7 ili söylemek istiyorum. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

TEDBİRLERİ SERTLEŞTİRMEK GEREKEBİLİR

(Kurban Bayramı tedbirleri) Kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Özellikle önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre bu öneriler daha netleşmiş olur. Burada ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği, çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre, il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir.

18 BİN KİŞİ ANTİKOR TESTİNİ KABUL ETMEDİ

Testler geçen hafta tamamlandı. Çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen TÜİK tarafından belirlenen iki yedek belirtilmişti. İki yedeğin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili çalışmayı 18 bin eksikle bitirebilirdik. Yeni 18 bin kişi belirlenecek.

OKULLARIN AÇILMASI

31 Ağustos’ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerektiği için açıklanmış oldu. Salgının seyrinde bir değişim olmazsa okullar 31 Ağustos’ta açılmış olur. Salgının seyrinde farklılık olursa gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi online uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler Bilim Kurulu tarafından önerilebilir. Eğitimin yapıldığı dönemde maskeyi zaten önermiyoruz. Okula maskeli gitmeyi öneriyoruz.”