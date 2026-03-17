Bayramda hava soğuk ve yağışlı

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife günü (19 Mart Perşembe) ülke genelinin çok bulutlu, İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramda Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava tahminleri şöyle:



Ankara; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 5 ile 7/8 ile 10 derece, cuma 3 ile 5/9 ile 11 derece, cumartesi 4 ile 6/14 ile 16 derece, pazar 3 ile 5/8 ile 10 derece.

İstanbul; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 7 ile 9/9 ile 11 derece, cuma 6 ile 8/9 ile 11 derece, cumartesi 7 ile 9/11 ile 13 derece, pazar 6 ile 8/9 ile 11 derece.

İzmir; Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1’inci günü sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 6 ile 8/16 ile 18 derece, cuma 8 ile 10/12 ile 14 derece, cumartesi 6 ile 8/14 ile 16 derece, pazar 6 ile 8/14 ile 16 derece.