Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek gün gün açıkladı

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Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram sürecinde hava koşulları pek de sıcak olmayacak gibi duruyor. 29 Mart Cumartesi günü (Arife Günü) Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisiyle, başta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölgede yağışların görülme ihtimali yüksek.



AKDENİZ’DEN GELEN YAĞIŞLI SİSTEM CUMA GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK



Bugünden itibaren görülen sıcaklık değerlerine göre bayramda havanın nasıl olacağını değinen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Cuma günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyoruz. Bu sistem Marmara ve Ege’de etkisini gösterecek. Akşam saatlerinde ise Batı Karadeniz’den yurdu terk edecek” dedi.





BAYRAMDA YAĞMURLAR DEVAM EDECEK Mİ?

29 Mart Cumartesi (Arife Günü):

30 Mart Pazar (Bayramın birinci günü):

31 Mart Pazartesi (Bayramın ikinci günü):

1 Nisan Salı (Bayramın üçüncü günü):

İSTANBUL’DA SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL OLACAK?

NİSAN BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLARIN ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR



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Fotoğraflar: iStock

Adil Tek, bayramda havanın nasıl olacağını ise gün gün açıkladı:“Cumartesi günü yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem etkili olacak.Yağışlar, erken saatlerde Ege kıyılarında başlayacak. Öğle ve sonrasında ise Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in batısı, Marmara’nın geneli ve Batı Karadeniz bu yağışlardan etkilenecek. İç Anadolu’da ise öğleden sonraki saatlerde yağışlı hava görülecek. Doğu bölgelerimizde ise Bingöl ve çevresinin yağış alabileceği, diğer bölgelerde ise yağış ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim.”“Cumartesi günü başlayan yağışlar, pazar sabahı Ege ve Akdeniz’in batı kıyılarında, özellikle Antalya ve Muğla çevresinde devam edecek. Bayram namazı sabahı genel olarak hafif bir yağışlı hava görülecek diyebilirim. Gün boyunca ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise yağışlı havanın etkisi altında kalacak.”Öğleye doğru Ege’nin kuzey kesimi ve Marmara’nın güneyinde yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde ise yağışlar tamamen kesilecek.”“Bayramın son günü ise Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz, yağışın etkisi altına girecek bölgeler arasında olacak.”Bayram boyunca İstanbul’da beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Adil Tek,ifadelerini kullandı.Şubat ve mart başında kar yağışları görmüş olsak da genel olarak kurak bir kış geçirdiğimizi belirten Adil Tek, ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların ortalamanın altında kaldığını ifade etti.Tek,dedi.Adil Tek, nisan ayı boyunca ülke genelindeki yağış miktarlarının ortalamaların üzerine çıkacağını da belirterek,ifadelerini kullandı.Nisan ayında yağışlar ortalamanın üzerinde olsa da Adil Tek sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağının altını çizdi. Tek,şeklinde konuştu.