Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek gün gün açıkladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 06:19
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatil planları yapan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram tatilinde hava durumu nasıl şekillenecek? Bayram boyunca yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, gün gün hurriyet.com.tr’ye anlattı.
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram sürecinde hava koşulları pek de sıcak olmayacak gibi duruyor. 29 Mart Cumartesi günü (Arife Günü) Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisiyle, başta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölgede yağışların görülme ihtimali yüksek.BAYRAMDA YAĞMURLAR DEVAM EDECEK Mİ?
AKDENİZ’DEN GELEN YAĞIŞLI SİSTEM CUMA GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK
Bugünden itibaren görülen sıcaklık değerlerine göre bayramda havanın nasıl olacağını değinen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Cuma günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyoruz. Bu sistem Marmara ve Ege’de etkisini gösterecek. Akşam saatlerinde ise Batı Karadeniz’den yurdu terk edecek” dedi.
Adil Tek, bayramda havanın nasıl olacağını ise gün gün açıkladı:29 Mart Cumartesi (Arife Günü):
“Cumartesi günü yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem etkili olacak. Bu sistem, Akdeniz üzerinden geldiği için sıcaklıkları önemli ölçüde düşürmüyor.
Yağışlar, erken saatlerde Ege kıyılarında başlayacak. Öğle ve sonrasında ise Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in batısı, Marmara’nın geneli ve Batı Karadeniz bu yağışlardan etkilenecek. İç Anadolu’da ise öğleden sonraki saatlerde yağışlı hava görülecek. Doğu bölgelerimizde ise Bingöl ve çevresinin yağış alabileceği, diğer bölgelerde ise yağış ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim.”30 Mart Pazar (Bayramın birinci günü):
“Cumartesi günü başlayan yağışlar, pazar sabahı Ege ve Akdeniz’in batı kıyılarında, özellikle Antalya ve Muğla çevresinde devam edecek. Bayram namazı sabahı genel olarak hafif bir yağışlı hava görülecek diyebilirim. Gün boyunca ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise yağışlı havanın etkisi altında kalacak.”31 Mart Pazartesi (Bayramın ikinci günü):“Pazartesi günü de yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde doğu bölgelerimizde şiddetli yağışlar bekleniyor.
Öğleye doğru Ege’nin kuzey kesimi ve Marmara’nın güneyinde yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde ise yağışlar tamamen kesilecek.”1 Nisan Salı (Bayramın üçüncü günü):
“Bayramın son günü ise Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz, yağışın etkisi altına girecek bölgeler arasında olacak.”İSTANBUL’DA SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL OLACAK?
Bayram boyunca İstanbul’da beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Adil Tek, “Arife günü sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecek, akşam saatlerinde ise 9 derece civarına düşecek. Pazar günü ise sıcaklık 19-20 dereceyi bulacak. Pazartesi günü yağışlarla birlikte sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Bayramın son gününde ise sıcaklık biraz daha azalarak 11-12 dereceye inecek ve soğuk bir hava hâkim olacak”
ifadelerini kullandı.NİSAN BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLARIN ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Şubat ve mart başında kar yağışları görmüş olsak da genel olarak kurak bir kış geçirdiğimizi belirten Adil Tek, ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların ortalamanın altında kaldığını ifade etti.
Tek, “Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde barajlardaki su seviyeleri, riskli boyutlara gelmiş durumda. İstanbul için şu an böyle bir riskten söz etmek mümkün olmasa da nisan ayında beklenen yağışlar, özellikle Ankara ve İzmir için sevindirici bir gelişme olarak görülebilir”
dedi.
‘BU YIL BAHARI DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ’
Adil Tek, nisan ayı boyunca ülke genelindeki yağış miktarlarının ortalamaların üzerine çıkacağını da belirterek, “Özellikle Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı gün sayısının fazla olacağı gözüküyor. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise yağışların mevsim normallerine yakın olması bekleniyor. Ayrıca yağış miktarının ortalamaların üzerinde olmasının, sel ve su baskını risklerini de beraberinde getirebileceğini de unutmamak gerek”
ifadelerini kullandı.
Nisan ayında yağışlar ortalamanın üzerinde olsa da Adil Tek sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağının altını çizdi. Tek, “Soğuk havalar yaşanabilir ancak genel olarak havanın sıcak olacak. Mayıs ayında ise sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu yıl baharı daha belirgin şekilde yaşanacağız”
şeklinde konuştu.Fotoğraflar: iStock