Bayramda hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı: Deniz tatilini Marmara ve Batı Karadeniz'de erteleyelim

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında bayramda beklenen hava durumunu aktardı. Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağmurun etkili olacağını açıkladı. Şen, "Pazar gününe özellikle dikkat etsinler. Deniz de dalgalı olacaktır. Onun için pazar günü için başka plan yapsınlar. Deniz tatilini Marmara ve Batı Karadeniz'de erteleyelim." dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra akşamüstüne doğru Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kuzeyinde yağışlar olacak. Bu yağışlar ıslatacak yağışlar. Bayramın 1. günü akşamüstü biraz sıkıntılı. Tatil yerlerinde bir şey yok gördüğünüz gibi. Tatil yerlerinde hava güzel. İstanbul'da kalanlar için hava biraz yağmurlu. Pazar günü biraz daha kuvvetli yağmur İstanbul'da. Pazar günü şiddetli yağış var. Bursa, Kastamonu, Bolu, Edirne, Kırklareli... Yağış kuvvetli ama afet yapacak cinsten değil. Sıcaklık da yağış esnasında düşüyor. İstanbul'da yağış esnasında hava sıcaklığında 4-5 derece düşüş olacak. Bayramın 3. günü Marmara'dan yağış çekiliyor. Bayramın 4. günü tüm Türkiye'de yağış yok gözüküyor. Pazar günü denize gitme planı varsa onu değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Pazar gününe özellikle dikkat etsinler. Deniz de dalgalı olacaktır. Onun için pazar günü için başka plan yapsınlar. Deniz tatilini Marmara ve Batı Karadeniz'de erteleyelim.

Haberin Devamı

Poyraz rüzgarı etkili olmaya başladı. Poyraz orman yangınlarında çok tehlikeli. Geçen seneki orman yangınlarında çok kuvvetli poyraz vardı. O rüzgar olacak. Bayramda çok kuvvetli rüzgar yok.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.