Bayramda hava nasıl olacak? İşte son veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek hafta pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde yurdun büyük kısmında çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da Hakkari ve Şırnak dışında kalan alanlarda, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci gününde ise Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Üçüncü günde Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Kurban Bayramı'nı kapsayan haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kentte bayram tatili boyunca hava genel olarak parçalı ve bulutlu seyredecek.

Arife günü olan 26 Mayıs Salı günü İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklığın 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü de yağış öngörülmezken, sıcaklığın yine 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un tahminlerine göre bayramın ikinci gününde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklığın 23 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Bayramın son gününde ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, kent genelinde yağış beklenmediği bildirildi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: MARMARA’DA YAĞIŞ YOK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bayramın 1. günü ve arife gününü de içine alacak şekilde; arifeden önceki günler olan pazartesi, salı ve çarşamba Marmara’da yağış yok. İstanbul’da da yağış beklenmiyor. Yani yağışsız bir 3 gün söz konusu. Hatta bayramın 2. gününde de Marmara’da yağış olmayabilir. Ege Bölgesi’nde de yağış yok." dedi.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ege Bölgesi’nde yağışın beklenmediğini belirten Şen "Diğer bölgelerin tamamında yağış var. Özellikle yoğun ilgi gören Antalya’yı da belirtelim: Antalya’da bayramın ilk 3 günü, arife günü dahil, yağış bekleniyor. Sıcaklık da Antalya’da çok yüksek değil; 21–22 dereceden başlayıp en fazla 24 dereceye kadar çıkacak." diye konuştu.

"Ancak en şanslı ve en keyifli bayramın geçeceği yer ise İzmir ve çevresi gibi görünüyor." diyen Şen "İzmir, Bodrum ve çevresini de dahil edelim; çünkü bu bölgelerde yağış az. Özellikle bayramın ilk üç gününde yağışın düşük olması bekleniyor. Sıcaklıklar da İzmir’de neredeyse 30 dereceyi bulacak. Bu nedenle İzmir ve Bodrum için oldukça güzel bir bayram havası söz konusu." ifadelerini kullandı.