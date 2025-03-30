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Bayramda güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

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#Ramazan Bayramı#Sahil#Bebek
Bayramda güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 13:38

Ramazan Bayramı’nda güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Beşiktaş'ta Bebek ve Ortaköy, Kadıköy'de ise Caddebostan sahiline giden vatandaşlar bayram tatilini aileleriyle yürüyüş yaparak geçirdi.

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Ramazan Bayramı’nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Cuma günü okullarda ara tatilin başlaması sonrası, bayram tatilinin ilk gününde İstanbul'da kalanlar Beşiktaş'ta Ortaköy ve Bebek Sahili'nde vakit geçirdi. Aileler çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı yakalarken, Bebek Sahili'ne gidenler bayram tatilini yürüyüş yaparak değerlendirdi. Ortaköy'ü gezenler ve turistler ise, tatil gününü alışveriş yapıp fotoğraf çekerek değerlendirdi. Anadolu yakasında ise vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'nde piknik yaparken çocuklar ise parkta oynadı.

Bayramda güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

Bayramda güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

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#Ramazan Bayramı#Sahil#Bebek

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