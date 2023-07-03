×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Halis Şimşek#Isparta#Kayıp
Bayramda geldiği Ispartada, doğa yürüyüşünde kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:57

İstanbul'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen emekli Halis Şimşek (63), dün arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşünde kayboldu. Şimşek'in bulunması için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Haberin Devamı

İstanbul'da oturan Halis Şimşek bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi dün dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Saat 23.30'a kadar arama çalışmalarını sürdüren ekipler aşağıya inerek sabahı bekledi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen de gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını takip ederek, bilgi aldı.

Haberin Devamı

Bayramda geldiği Ispartada, doğa yürüyüşünde kayboldu



‘BİZDEN GENÇ OLDUĞU İÇİN ÖNDEN YÜRÜDÜ’

Bu sabah 05.30'da yeniden Sivri Dağı etekleri ve Oluklacı mevkisinde Halis Şimşek'i arama çalışmalarına başlandı. Halis Şimşek'in arkadaşı Halil Doğan, "Yürüyüş amaçlı 5 kişi çıktık. O bizden genç ve dinamik olunca önde yürüdü. Bizim yanımızda kadınlar olunca ister istemez yavaş gittik. Gideceğimiz yere, hedefe vardık, oraya varıncaya kadar göremedik. Dönüşte dağda gördük onu, bayrak direğinin, Sivri Tepe'nin altından bize seslendi. Biz buradan saat 17.00 gibi çıktık. Saat 18.30 gibi çoban arkadaşlar görmüş. Adam dirayetli, yürüyecek durumda. Kendisi emekli, doğayı seviyor. Daha önce Oluklacı mevkisine çıkmış defalarca. Buraları bildiği için çıktık zaten" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halis Şimşek#Isparta#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya