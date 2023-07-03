Bayramda geldiği Isparta'da, doğa yürüyüşünde kayboldu

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İstanbul'da oturan Halis Şimşek bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi dün dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Saat 23.30'a kadar arama çalışmalarını sürdüren ekipler aşağıya inerek sabahı bekledi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen de gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını takip ederek, bilgi aldı.

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