Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor. Bu süreçte Ramazan Bayramı'nda fırınların açık olup olmadığı da merak edilen konulardan biri. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte yeme ve içme yerlerinin saatinde değişikliğe gidildi. Peki buna göre bayramda fırınlar açık mı? Arefe günü ve bayramda fırınlar kaça kadar açık olacak?

Bayramda fırınlar açık mı?

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

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