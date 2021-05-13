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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 13.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Bayramda ekiplerden sıkı denetim! İzinsiz geldi, cezayı yedi

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Bayramda ekiplerden sıkı denetim! İzinsiz geldi, cezayı yedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Ekipler, bayramda da sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında Kırklareli’nin Vize ilçesinden Avcılar’a taksi ile gelen bir kişiye 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

Avcılar Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekip, kurallara aykırı olarak açık tutulan bir kahvede oyun oynandığı ihbarı üzerine Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir adrese baskın yaptı. Yapılan denetimde içerideki masalarda oturan bir grup olduğu belirlendi. Belgeleri incelenen kişilerin servis şoförleri olduğu, çeşitli işyerlerinde çalışanları alacakları saate kadar burada bekledikleri anlaşıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılan servis şoförleri ile ilgili bir işlem yapılmadı.

Bayramda ekiplerden sıkı denetim İzinsiz geldi, cezayı yedi

VİZE’DEN TAKSİ İLE GELDİ

Avcılar’daki dört ayrı noktada asayiş ve trafik ekipleri aralıksız denetim yaparken, durdurulan araçlarda bulunanların dışarı çıkma izin belgeleri incelendi. Durdurulan Tekirdağ plakalı bir taksideki yolcunun yanında izin belgesi olmadığı belirlendi. Hakkında Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet suçundan 3 bin 460 TL idari para cezası kesilmek üzere tutanak hazırlanan bu kişi oturduğu evin adresini de vermede zorlanırken Avcılar’a kıyafet getirdiğini söyledi.

Bayramda ekiplerden sıkı denetim İzinsiz geldi, cezayı yedi

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