Bayramda bunlardan uzak durun

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AŞIRI TATLI

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, özellikle mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklara dikkat çekerek şu uyarıları yaptı: “Gerek havaların sıcaklığı gerekse kültürümüzdeki misafir ağırlamaya verilen önem bizi birtakım sindirim sorunlarıyla karşı karşıya getirebilir. İkramı geri çevirmek değil ama özellikle tatlıları tadımlık tüketmek, bol su içmek, sabah erken veya akşam güneşin çekildiği saatlerde kısa yürüyüşler yapmak, varsa alınan ilaçları aksatmamak, aşırı tuzdan kaçınmak gibi önlemler bayramı daha keyifli geçirmemizi sağlayacaktır.”

DİNLENMEMİŞ ET

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da “Kesilen etler hemen tüketilmemeli, biliyoruz ki bazı yörelerde etler kesildiği gibi ocağa konulup sofraya getirilebiliyor. Sertliğinin gitmesi açısından 24 saat dinlendirilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda sindirim zor olacağından özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olur” dedi.

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ABARTILI KAHVALTI

Güne her zaman olduğu gibi bayramda da kahvaltı ile başlamanın önemini vurgulayan Aydın, kahvaltı uyarısı da yaptı: “Hamur işleri ve kızartmaların yer aldığı kahvaltılar yerine peynir çeşitleri, yumurta, zeytin, salatalık, domates gibi sebzeler, yeşillikler ve tam buğday ekmeği kahvaltı için sağlıklı bir seçim olacaktır.”