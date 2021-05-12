Bayramda 96 bin görevli sahada... İzinsiz kuş uçmayacak

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda yapılacak denetimlerle ilgili bir açıklama yayınladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak tam kapanma döneminde alınan sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şu bilgiler yer aldı:

'BELGELER TEK TEK KONTROL EDİLECEK'

“Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle 16 Nisan 2021 günü 62 bin 939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı, 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13 bin 604'e kadar geriledi. Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresinde de tüm hızıyla sürdürülecektir. Ramazan Bayramı’nı da içerisine alan bu sürede; şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair denetimler çerçevesinde kontrol noktalarında 'seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve belgesi olmayanlara idari yaptırım uygulanacak. Şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak. Denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecek."

TURİSTLERE 2 DİLDE ANONS





Turizm bölgelerinde kısıtlamadan muaf turistler tatillerini sürdürüyor. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde botlarla devriye yapan deniz polisi, İngilizce ve Rusça anonslarla turistleri maske ve fiziki mesafe konusunda uyarıyor. (Alparslan ÇINAR / DHA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara