Bayram tatilinde acı bilanço! Bakan Yerlikaya: 16 kişi hayatını kaybetti

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor.

Bayram tatilinin 2. günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede:



726 trafik kazası meydana geldi.

11 kişi maalesef hayatını kaybetti.

Bin 293 kişi yaralandı.

289 bin 700 araç denetlendi.

18 bin 889 araca hız ve radar işlemi,

17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

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Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti.2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun.