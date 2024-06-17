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Bayram tatilinde acı bilanço! Bakan Yerlikaya: 16 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Kurban Bayramı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor.

Bayram tatilinin 2. günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede:

726 trafik kazası meydana geldi.
11 kişi maalesef hayatını kaybetti.
Bin 293 kişi yaralandı.

289 bin 700 araç denetlendi.
18 bin 889 araca hız ve radar işlemi,
17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinde acı bilanço Bakan Yerlikaya: 16 kişi hayatını kaybetti


Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 16  kişi hayatını kaybetti.

2 bin 716  kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun.

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#Bakan Yerlikaya#Kurban Bayramı#Trafik Kazası

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