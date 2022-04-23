Bayrama giden kalacak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün NTV’de gündeme dair açıklamalarda bulunurken özetle şunları söyledi:

500 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

“(Suriyeliler ve sığınmacılar) Muhalefet toplumu provoke ediyor, bunu siyaset haline getiriyor. Türkiye’de 3 milyon 768 bin Suriyeli geçici sığınmacı var. 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakalandı, 322 bin 235’i geri gönderildi. Türkiye’den Avrupa’ya geçen kaçak göçmen sayısı 638 bin. Yaklaşık 500 bin sığınmacı gönüllü döndü. Sığınmacılar gönüllü olarak geri dönmeli. Zorla gönderildiğinde uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiş olur.

VALİLERE TALİMAT

Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği ‘madem bayramda gidiyorlar orada kalsınlar’ söylemi milletimiz tarafından da söyleniyor. Geçen hafta itibarıyla sınır geçişini yöneten valilerimize ‘bayram izni verilmeyecek’ dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Ülkelerine gidemeyecek dediğimizde Halep’e, Haseke’ye gidemeyecek, gideceği yer Çobanbey, Azez, Mare, El Bab. Gidenler bu güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler, bir daha Türkiye’ye gelmeyebilirler. Öncesinde açmamızın sebebiyse şuydu, gitsinler güvenli bölgeleri görsünler diye. Türkiye’ye gelme cazibelerini azaltmamız lazım.

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FAİLLER TESPİT EDİLDİ

(Bursa ve İstanbul’daki bombalı saldırı) Terör örgütünün sözde yöneticileri ‘ses getirecek eylem’ talimatı verdi. İstanbul’da kullanılan ses bombası, Bursa’daki el yapımı patlayıcı. İki olayın da faillerini tespit ettik. Bursa’daki MLKP terör örgütü. İstanbul’daki de DKP-BÖG. PKK’ya taşeronluk yapan iki terör örgütü. Bu yıl içerisinde PKK’ya 9 kişi katıldı.”

KAÇI OY KULLANACAK?

Soylu, Suriye uyruklu 200 bin 950 kişiye vatandaşlık verildiğini de açıkladı ve ekledi: “Bunların 113 bin 654’ü 18 yaş üstü. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.”