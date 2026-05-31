Bayram ziyaretinde miras dehşeti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 07:00

Annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk, miras nedeniyle tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.S. yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşayan yazar Ayten Öztürk (52), bayram nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyündeki annesi ve akrabalarını ziyarete gitti. İddiaya göre, annesi ve teyzesiyle önceki gün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.S., Öztürk'ü bıçakladı. Öztürk yere yığılırken, B.S. kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayten Öztürk, sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan B.S.gözaltına alınırken, Öztürk’ün cenazesi, Küçükyayla köyünde defnedildi.

