Bayram ziyaretinde miras dehşeti

İstanbul’da yaşayan yazar Ayten Öztürk (52), bayram nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyündeki annesi ve akrabalarını ziyarete gitti. İddiaya göre, annesi ve teyzesiyle önceki gün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.S., Öztürk'ü bıçakladı. Öztürk yere yığılırken, B.S. kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayten Öztürk, sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan B.S.gözaltına alınırken, Öztürk’ün cenazesi, Küçükyayla köyünde defnedildi.