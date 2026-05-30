Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 05:56

Isparta'da bayram ziyaretinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Hasan Karabulut (27) ile yolcu konumundaki İsmail Aktaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükhacılar köyü yolunda meydana geldi. Bayram ziyareti dönüşü Hasan Karabulut'un kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan İsmail Aktaş, Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kocabaş ve Fişne'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Karabulut'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

