Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya bayram tatili için giden Ahmet Fırat (42) yönetimindeki 34 GB 9028 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından takla attı.

Kazada, sürücü Ahmet Fırat, eşi Fatma (37), çocukları Şevval (14) ve Havva Gül ile yakınları Ömer Fırat (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ahmet Fırat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Memleketi Mersin'e tatile giden Giresun Üniversitesi Üroloji Bölümü Doktoru Hüseyin Batur, yoldan geçerken kazayı görünce, aracından inip yaralılara müdahale etti.

Doktor Batur, ağır yaralı Havva Gül Fırat'a ambulansta da müdahale ederek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar getirilmesini sağladı. Havva Gül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 4 yaralı da aynı hastanede tedaviye alındı. Ahmet Fırat ve eşi Fatma Fırat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.