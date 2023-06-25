×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Bayram#Trafik Kazası
Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 14:50

Aksaray'da, bayram için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada aile fertlerinden Havva Gül Fırat (9) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya bayram tatili için giden Ahmet Fırat (42) yönetimindeki 34 GB 9028 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından takla attı.

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Ahmet Fırat, eşi Fatma (37), çocukları Şevval (14) ve Havva Gül ile yakınları Ömer Fırat (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ahmet Fırat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberin Devamı

YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Memleketi Mersin'e tatile giden Giresun Üniversitesi Üroloji Bölümü Doktoru Hüseyin Batur, yoldan geçerken kazayı görünce, aracından inip yaralılara müdahale etti.

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Doktor Batur, ağır yaralı Havva Gül Fırat'a ambulansta da müdahale ederek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar getirilmesini sağladı. Havva Gül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diğer 4 yaralı da aynı hastanede tedaviye alındı. Ahmet Fırat ve eşi Fatma Fırat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Bayram yolunda kaza; aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Bayram#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler
Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota