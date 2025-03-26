Bayram trafiğine turuncu uyarı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal karayolu ağında tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yolcular ile sürücüleri emniyet kemeri takma, hız limitlerine uyma ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Bakan Uraloğlu, bayram hazırlıklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada alınan önlemleri şöyle sıraladı:

“En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında ‘Turuncu Ekipler’imiz 7/24 esasına göre çalışmaya devam edecek. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz.

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi’nde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takipler yapılacak. Karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışmasına zorunlu olmadıkça ara verilecek. Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi. Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek.”

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sürücü ve yolcuları da şu sözlerle uyardı:

BAKAN’DAN HIZ UYARISI

“Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayati. Yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uyun, belirtilen hız limitini aşmayın. Vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünden takip edebilirler.”