Bayram trafiÄŸinden kaÃ§Ä±p kÃ¶y yoluna giren sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere bÃ¼yÃ¼k ÅŸok

Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in Karadeniz illerine gitmek isteyenler, dÃ¼n Boluâ€™nun Gerede ilÃ§esinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸturdu. TrafiÄŸin yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve uzun araÃ§ kuyruklarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu Karadeniz yolundaki yoÄŸunluktan kaÃ§mak isteyen bazÄ± TIR ÅŸofÃ¶rleri, orman yollarÄ±na girdi.

Ancak bazÄ± TIR ve tankerler orman yollarÄ±nda Ã§amura saplandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yardÄ±mÄ±na kÃ¶ylÃ¼ler koÅŸtu. Ã‡amura saplanan TIR ve tankerler, kÃ¶ylÃ¼ler tarafÄ±ndan iÅŸ makineleri ile kurtarÄ±ldÄ±.Â

