Bayram trafiği için valiliklere genelge! Yorgun şoförler araç dışına lütfen

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‘DENETİMDE NAZİK OLUN’



Denetimlerde, sürücü ile yolculara, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılması, işlemlerin en kısa sürede tamamlanması istenirken, sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak yüz yüze iletişim kurulması gerektiğine vurgu yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile otobüslerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arası, ayrıca uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybı ile kaza riski arttığı için 05.00-07.00 saatlerinde şoförler, araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

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EGZOZ VE LEDLERE DİKKAT

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul) ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 00.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.