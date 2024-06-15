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Bayram trafiği dron kamerasında: İstanbul-Tekirdağ yolunda büyük yoğunluk

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#Kurban Bayramı#Trafik#Tekirdağ
Bayram trafiği dron kamerasında: İstanbul-Tekirdağ yolunda büyük yoğunluk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 19:58

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler yollara koyuldu. Bayram arefesinde vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, İstanbul'dan Tekirdağ başta olmak üzere tatil beldelerine doğru yola çıktı. Tatile gitmek isteyenler ve Kurban Bayramı'nın memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'da Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşaklarında yoğunluk gün boyunca davam etti.

Bayram trafiği dron kamerasında: İstanbul-Tekirdağ yolunda büyük yoğunluk

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri yollarda muhtemel kazaların önüne geçmek ve olumsuz durumların yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. Sürücüleri hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerine dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, güvenlik önlemlerinin artarak bayram tatili boyunca devam edeceğini belirttiler.

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#Kurban Bayramı#Trafik#Tekirdağ

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