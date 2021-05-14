MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayram tebriklerinde gündem Filistin
GeriGündem Bayram tebriklerinde gündem Filistin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bayram tebriklerinde gündem Filistin

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Bayram tebriklerinde gündem Filistin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün telefonda bazı Müslüman ülkelerin liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan’ın liderlerle görüşmelerinin bayram dışındaki konusu Filistin’e yapılan saldırılar oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sabahını tebrik telefonlarına ayırdı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü. İki lider karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Erdoğan daha sonra Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Muhammed’in karşılıklı bayramı kutladığı görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’la da telefonla görüşerek bayramlaştı. İki liderle bölgesel konuları ele alan Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için tüm platformlarda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı görüşmede ise karşılıklı bayram tebriği dışında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Bayram tebriklerinde gündem Filistin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris Millet Camisi’nde kıldı. (AA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi