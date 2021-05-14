Bayram tebriklerinde gündem Filistin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sabahını tebrik telefonlarına ayırdı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü. İki lider karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Erdoğan daha sonra Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Muhammed’in karşılıklı bayramı kutladığı görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’la da telefonla görüşerek bayramlaştı. İki liderle bölgesel konuları ele alan Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için tüm platformlarda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı görüşmede ise karşılıklı bayram tebriği dışında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris Millet Camisi’nde kıldı. (AA)

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