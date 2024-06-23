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Bayram tatilinin son günü için hava durumu... Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta için sıcaklık uyarısı! 3 güne dikkat

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#Hava Durumu#Kurban Bayramı#İstanbul
Bayram tatilinin son günü için hava durumu... Prof. Dr. Orhan Şenden yeni hafta için sıcaklık uyarısı 3 güne dikkat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 11:11

Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise kuzeyli rüzgarların İstanbul'da sıcaklığı ortalamaya çektiğini belirtirken, 'Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz’in ve Trakya’da aşırı sıcaklar var.' dedi.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Adana'da 35, Diyarbakır'da 42, Antalya'da 30, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.

Bayram tatilinin son günü için hava durumu... Prof. Dr. Orhan Şenden yeni hafta için sıcaklık uyarısı 3 güne dikkat

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul’da Şile ve Kilyos’ta rip akıntısı olur dikkat.

İstanbul dahil Marmara ve Ege’de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti.

BİR HAFTA YAĞIŞ YOK

Doğu Anadolu’nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz’in ve Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun batısında ve Trakya’da aşırı sıcaklar var.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Bayram tatilinin son günü için hava durumu... Prof. Dr. Orhan Şenden yeni hafta için sıcaklık uyarısı 3 güne dikkat

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#Hava Durumu#Kurban Bayramı#İstanbul

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