Bayram tatilinin 8 gününde 72 kişi kazada hayatını kaybetti

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı.

72 CAN KAYBI, 8 BİN 313 YARALI

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef

72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

8. GÜNDE 10 CAN KAYBI

Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı.

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Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef

72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

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Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.