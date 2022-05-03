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Bayram tatilini fırsat bilenler Alanya plajlarına akın etti

#ANTALYA#Alanya#Plaj
Bayram tatilini fırsat bilenler Alanya plajlarına akın etti

Ramazan Bayramı tatilini fırsata çeviren yüzlerce yerli ve yabancı turist Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra plajına adeta akın etti. Plajlarda yoğunluk olduğunu dile getiren Mehmet Yıldırım, “Konya'dan Alanya’ya arkadaşlarımla tatil için geldik. Biraz hava soğuk ama ona rağmen kalabalık var. Beğendik. Şu an baya yoğunluk var” ifadelerini kullandı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan başta plajlarda bayram yoğunluğu dikkat çekti. Dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra plajı yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olmasını aldırış etmeyen yüzlerde tatilci, deniz, kumsal ve güneşin tadını çıkarttı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen özellikle çevre illerdeki vatandaşlar plajlarda yaz günlerini aratmayan yoğunluğu oluşturdu. Sahildeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Bayram tatilini fırsat bilenler Alanya plajlarına akın etti

“TÜRKİYE'DEKİ SAYILI GÜZEL PLAJLARDAN BİRİSİ”

Bayram tatilini fırsat bilerek Eskişehir’den geldiğini belirten Ergün Hakimoğlu, “Güneşin yeni yeni çıktığı dönemin tadını almaya geldik. İyi ki gelmişiz. Şu an güneş yeni yeni çıkıyor ve bizde bunun keyfini yaşıyoruz. Büyük oranda yerli ve yabancı turistler var. Doluluk oranı gayet iyi. Her yer neredeyse dolu. Türkiye'deki sayılı güzel plajlardan birisi. İnsanların rahatlıkla keyif alabileceği, yüzebileceği sayılı kumsallardan birisi. Ben çok beğeniyorum” dedi.

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Bayram tatilini fırsat bilenler Alanya plajlarına akın etti

"BİRAZ HAVA SOĞUK AMA ONA RAĞMEN KALABALIK"

Plajlarda yoğunluk olduğunu dile getiren Mehmet Yıldırım, “Konya'dan Alanya’ya arkadaşlarımla tatil için geldik. Biraz hava soğuk ama ona rağmen kalabalık var. Beğendik. Şu an baya yoğunluk var” ifadelerini kullandı.

Bayram tatilini fırsat bilenler Alanya plajlarına akın etti

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#ANTALYA#Alanya#Plaj

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