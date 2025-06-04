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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

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#Bayram Tatili#Kaza#Kastamonu
Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:55

Bayram tatili için İstanbul’dan Kastamonu’ya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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 Kastamonu'nun Cide ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Bartın-İnebolu yolu Yenice Mahallesi yakınında meydana geldi.

Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

EŞİ VE ÇOCUĞU YARALANDI

Bayram tatili için İstanbul'dan Cide'ye giden ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet Sözen yönetimindeki 34 MVY 129 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bayram Tatili#Kaza#Kastamonu

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