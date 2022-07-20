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Kurban BayramÄ± tatilini Ä°stanbul'da geÃ§irenler sahil kesimleri, yeÅŸil alanlar ve ormanlara akÄ±n etti. ZiyaretÃ§ilerden geriye her zaman olduÄŸu gibi yine Ã§Ã¶pler kaldÄ±. Bayram tatili sonrasÄ± Ä°stanbul'da toplanan Ã§Ã¶p sayÄ±sÄ±nÄ±n, geÃ§en yÄ±la oranla yÃ¼zde 30 artarak 1200 ton olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ ve Peyzaj AÅž Avrupa YakasÄ± YeÅŸil Alan 1. BÃ¶lge Åžefi Zehra Turan, "Sahil hatlarÄ±nda, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rdÄ±k. Ä°stanbul'da Avrupa ve Anadolu YakasÄ± toplamda 1200 ton Ã§Ã¶p toplandÄ±. YeÅŸil alanlardan en Ã§ok plastik Ã§Ã¶p, bardak, poÅŸet bulundu. Daha Ã¶nce maske vardÄ±. Åžu gÃ¼nlerde cam ÅŸiÅŸe atÄ±ÄŸÄ± Ã§ok fazla olmaya baÅŸladÄ±. BunlarÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olarak kullanÄ±yoruz" dedi.Â

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CAM ÅžÄ°ÅžELER Ä°Ã‡Ä°N Ã‡Ã–P POÅžETÄ° DAÄžITIMI

Ã–zellikle yangÄ±n riskine karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±klarÄ±na vurgu yapan Turan, "ParklarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§erisinde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m atÄ±k kutularÄ± da var. Oralara cam ÅŸiÅŸelerin de atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Cam ÅŸiÅŸe, cam artÄ±ÄŸÄ±, pet ÅŸiÅŸe gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yerlerde personelimiz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yangÄ±n tehlikesi ihtimaline karÅŸÄ± uyararak Ã§Ã¶p poÅŸeti daÄŸÄ±tÄ±yor. Bu ÅŸekilde Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.Â

REKOR BAKIRKÃ–Y SAHÄ°L HATTINDA

Turan, 9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinde insanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukla BakÄ±rkÃ¶y, Florya, BeylikdÃ¼zÃ¼, YenikapÄ±, KazlÄ±Ã§eÅŸme'deki yeÅŸil alanlara gittiÄŸini belirterek "Ormanlara doÄŸayÄ± korumak amacÄ±yla mangal yasaÄŸÄ± geldiÄŸi iÃ§in vatandaÅŸlar sahil kesimlerindeydi. BakÄ±rkÃ¶y sahil hattÄ± bu sene bizi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±" dedi. BakÄ±rkÃ¶y sahil hattÄ±ndan 135 ton Ã§Ã¶p toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"AYIPLANACAK BÄ°R RAKAM"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Sibel Okal, "Ã‡Ã¶plerimi en yakÄ±n konteynere atÄ±yorum. Bulamazsam da yanÄ±mda gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m yerde Ã§Ã¶pe atÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ± uyarmak istesem de nasÄ±l bir tepki vereceÄŸini bilmediÄŸim iÃ§in biraz Ã§ekiniyorum. Ã‡Ã¶pleri yere atmalarÄ± hoÅŸuma gitmiyor. SonuÃ§ta o alana bir daha gideceÄŸiz. 1200 ton bence ayÄ±planacak bir rakam. O kadar Ã§Ã¶p olmamalÄ±. Her yerde Ã§Ã¶p kutusu var oraya atmalÄ±lardÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan Hamit Vardar, "Cumartesi pazar sabah erken saatlerde gÃ¶rÃ¼n Ã§Ã¶pleri, hep aynÄ±. Ben olsam 2-3 hafta toplamam onlarÄ±, vatandaÅŸ ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rsÃ¼n. Haftaya yine geleceksin, burayÄ± temiz bul. BÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n gibi bul. 1200 ton ne kadardÄ±r, ben hayal edemiyorum" dedi.

Yerlere Ã§Ã¶p atanlara herkesin tepki gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen AydÄ±n Okal, "Biz Ã§Ã¶plerimizi topluyoruz. Ben Ã§evreye duyarlÄ± bir insanÄ±m. Ã‡evreyi kirletmeden, pikniÄŸimizi yapÄ±p eve gidiyoruz. Ã‡evreye Ã§Ã¶p atmak insana yakÄ±ÅŸmayan bir davranÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.