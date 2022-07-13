Bayram tatilinde akın ettiler, Kaş'ın nüfusu 4 katına çıktı

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Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Kaş, bu bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Hem sahil hem yayla turizminin yapılabildiği ilçede, özellikle turkuaz rengi, temizliği ve eşsiz coğrafi görselliğiyle dünyanın en iyi plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaş Plajı büyük ilgi gördü. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ciddi yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Gelen misafirlerimiz Kaş'ta en iyi şekilde tatilini geçiriyor. Bizler de belediye ekipleri ve kamunun bütün bileşenleri olarak misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak için 7-24 hizmet veriyoruz" dedi.

İLÇE NÜFUSU 4 KATINA ÇIKTI

Kaş nüfusunun 61 bin 500 olduğunu, bu rakamın tatil döneminde günübirlik ziyaretçilerle beraber rahatlıkla 250 bini bulduğuna işaret eden Ulutaş, "Nüfusumuzun 4 katına hizmet veriyoruz. İlçe merkezimizle birlikte Çukurbağ Yarımadası, Kalkan, Üzümlü, Bezirgan, Kaputaş, Sarıbelen, Patara, İslamlar gibi tamamı belediye tarafından işletilen plajları, Gömbe, Sütleğen gibi yaylalarıyla hem sahil hem yayla turizmiyle ciddi rağbet görüyoruz" diye konuştu.

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PLAJLARA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Ulutaş, "Kaş'ın masmavi, pırıl pırıl denizi, kumsalları dolu. Bütün plajlar belediyemizce işletiliyor ve ücretsiz. Misafirlerimiz ve vatandaşlarımız rahatlıkla girebiliyor. Sadece aldıkları hizmetin bedelini ödüyorlar. Çok zengin plaj seçeneklerimiz mevcut, belediye hizmet standardıyla en iyi hizmeti veriyoruz. Esnafımız da yoğunluktan memnun. İnşallah bu sürecin bayramdan sonra da temmuz, ağustos, eylül aylarında devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HERKES KAPUTAŞ'I GÖRMEK İSTİYOR'

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın çok merak edildiğini anlatan Ulutaş, "Herkes Kaputaş'a uğramak, burada fotoğraf çektirmek, özçekim yapmak istiyor. Popülaritesi çok yüksek. Kaputaş Plajı; Kaş'ımızın bir değeri, dünyaca bilinen bir markası. Tabi Kaputaş'ın yanında Patara gibi, dünyanın ilk demokratik meclisinin de olduğu antik kenti ve 18 kilometrelik Patara Plajı da çok hareketli" dedi.

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TEKNE TURLARI VE DALIŞ TURİZMİ

Günlük tekne turlarının da yoğun olduğunu ifade eden Ulutaş, "Kaş, herkesin gelip görmek istediği cennetten bir köşe. Bu tatil döneminde ayrıca dalış turizmi de çok yaygın. Deniz altındaki biyolojik zenginliğin misafirlerimizce tercih edilmesi de Kaş için ayrı bir ayrıcalık. Tank batığı, geçen yıl açtığımız Türkiye'den kaçırılan antik eserlerin prototiplerinden oluşan Sualtı Sanat Parkı ve biyolojik zenginliğimiz şu anda çok rağbet görüyor" diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK MEİS ADASI TURLARI

Kaş'ın hemen karşısındaki Yunan Adası Meis'e de günlük turlar bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bayram sürecinde de yoğun ilgi olduğunu dile getirdi. Ulutaş, "Her gün iki firmamız tarafından sabah gidiş, akşam dönüş şeklinde feribot turları gerçekleştiriliyor. Seferler dolu gidip, dolu geliyor. Tabi Meis Adası turlarına katılmak isteyenler için vize gerekiyor" ifadelerini kullandı.