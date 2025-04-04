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Bayram tatilinde acı bilanço! Bakan Yerlikaya: Trafik kazalarında 57 can kaybı, 6 bin 533 yaralı

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#Trafik Kazaları#Bayram Tatili#Ali Yerlikaya
Bayram tatilinde acı bilanço Bakan Yerlikaya: Trafik kazalarında 57 can kaybı, 6 bin 533 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 11:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı.

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Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor.

Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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#Trafik Kazaları#Bayram Tatili#Ali Yerlikaya

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