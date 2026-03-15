Bayram tatili yolunda korkunç kaza: Anne ve baba öldü, 4 oğlu yaralandı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç (36) ile oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ile Yunus Emre Koç (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 4 kardeşin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.