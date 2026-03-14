Bayram tatili yolunda feci kaza: Baba öldü, eşi ile 4 oğlu yaralandı

#Trafik Kazası#Bayram Tatili#Aksaray
Bayram tatili yolunda feci kaza: Baba öldü, eşi ile 4 oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 19:50

 AKSARAY'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç ve 4 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç’un öldüğü belirledi.

Bayram tatili yolunda feci kaza: Baba öldü, eşi ile 4 oğlu yaralandı

Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Bayram Tatili#Aksaray

