Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğun

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Kendi araçları ile işe gitmek isteyenler trafiği hareketlendirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

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