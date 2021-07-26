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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğun

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9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Kendi araçları ile işe gitmek isteyenler trafiği hareketlendirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğun

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