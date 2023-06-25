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Bayram tatili acı başladı

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#Kurban Bayramı#Trafik Kazası#Hakan Yıldız
Bayram tatili acı başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

Kurban Bayramı tatili için köylerine giden Yıldız ailesinin içinde bulunduğu otomobil su kanalına uçtu. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray’da ise tatil için yola çıkan otomobil yoldan çıkıp devrildi. Kazada 2 yaşında bir kız ölürken, 5 kişi yaralandı.

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BARTIN’da dün saat 06.30 sıralarında, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı. Hakan Yıldız’ın (26) kontrolünü kaybettiği 34 ZT 4919 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız (55) ve annesi Kadın Yıldız (53), hayatını kaybetti, kardeşi Melike Yıldız (23) ise ağır yaralandı.

Melike Yıldız, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız çifti ile oğullarının cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Aksaray-Adana karayolunun 17’nci kilometresinde dün 09.00 sıralarında, İstanbul’dan Diyarbakır’a bayram tatiline gitmek için ailesiyle yola çıkan Lütfü Kesik’in (30) kontrolünü kaybettiği 34 FMA 976 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü Lütfü Kesik, eşi Hüsra Kesik (36), kızı Asel, (2) oğulları Ömer Asaf (7) ve Hızır Ali Kesik (5) ile baldızı Miray Bakı (30) yaralandı. Araçta sıkışan baba Kesik, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Bayram tatili acı başladı

ANNENİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye girerken Lütfü Kesik, ağlayan oğulları Ömer ile Hızır Ali’yi “Korkmayın oğlum. Siz iyi misiniz?” diyerek teselli etmeye çalıştı, sağlıkçılara da kızı Asel’i sordu. Hastaneye kaldırılan Asel Kesik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 8 aylık hamile annesi Hüsra Kesik’in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Bayram tatili acı başladı

 

 

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#Kurban Bayramı#Trafik Kazası#Hakan Yıldız

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