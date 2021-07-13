Bayram tatili 9 gün oldu

AŞILAMA ÇAĞRISI

“Türkiye’nin salgın sonrası kontrollü normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Şu ana kadar hedeflerimizden kayda değer sapma yaşamadık. Aşılamayı hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı bilinen ve en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Yeni varyantlar dünyayı tehdit ediyor. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Normalleşme adımlarının başarıyla sürdürülmesinde aşılamadaki mesafenin büyük payı vardır. Aşılamanın düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske, mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz.

20 MİLYAR DOLAR GELİR

Bayram günlerini de kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde yeniden sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini kurallara göre normal düzene uyarak geçirenler kayıpları hızla telafi ediyor. Turizm sektörü 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefiyle son sürat çalışıyor. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkânlar bu sıkıntıların kat be kat üzerindedir. Dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız.

ÜST LİGE ADIM ATIYORUZ

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. Ülkemizi istikrar ve güven ikliminde hedeflerine yaklaştırdıkça tabloyu çok daha net görebileceğiz. Bugüne kadar pek çok önemli siyasi, sosyal ve sağlık krizinin üstesinden nasıl başarıyla geldiysek ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız. Uzunca süredir Türkiye’yi diz çöktürmek ülkemizi demokrasi çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan her tuzak, yapılan her saldırı milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirdi. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemimizdeki politikaları hayata geçirdiğimizde büyük Türkiye’yi hep birlikte tamamen inşa etmiş olacağız.

DİYARBAKIR’DA ANLATTIK

Türkiye’nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağını nasıl attığının, istiklaline nasıl dört elle sarıldığının en canlı somut örneğini Diyarbakır’da yaşadık. Bu kadim şehir 40 yıldır çok büyük acılar çekti, kayıplar yaşadı. Baskı ve zulüm düzeni ülkemizin her yeri gibi Diyarbakır’da da ağır şekilde hissedildi. Sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini anlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, belli çevreler tarafından şişirilen sözde siyasetçilerin aslında hangi oyunun figüranları hangi silahın tetikçileri olduğunun ısrarla sorulmasını istedik. Kimseyi ötekileştirmedik.

KURBAN TATİLİ 9 GÜN

Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz. Süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Erdoğan bayramda otoyolların ücretsiz olduğunu da duyurdu: “Niğde-Ankara Akıllı Otoyolu’nu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda otomobille yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR’larla da yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek. Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram için ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır.”

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