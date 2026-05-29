Bayram tatilcilerinin dönüşü başladı: Trafik durma noktasına geldi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 15:56

Kurban Bayramı tatilinin 7'nci gününde memleketlerine gidenlerin geri dönüş yolculuğu başladı. D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul istikametinde ulaşım yavaşladı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları başladı. Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen vatandaşlar, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu.

Trafik, yer yer durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ARTMASI BEKLENİYOR

Tüm güzergahlarda, yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor.

Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

