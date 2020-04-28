Bayram sonuna kadar devam

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“İlk orucunu cuma günü tuttuğumuz ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayının birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum. Küresel bir felaket halini alan Covid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.

25 BİN VATANDAŞIMIZI DAHA GETİRİYORUZ

Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen, yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa’daki en iyi ülke durumundadır.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Yurtdışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şimdi de 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Yurtdışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılmayan veya yapılamayan vatandaşları da sahipsiz bırakmadık. Dün (önceki gün) sabah İsveç’e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdi. Bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde inşallah evine göndereceğiz.

ABD’YE YARDIM GÖNDERİYORUZ

Biz kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek olabilecek noktaya ulaştık. Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara omuz olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye’den destek istediği bir dönemde elimizdeki imkanları açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.

DESTEKLER 200 MİLYAR LİRAYI BULDU

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. İstihdamı özellikle korumak için maaşların asgari ücrete kadar olan bölümünü Kısa Çalışma Ödeneği’nden karşılamaya başladık. 1 milyon 360 bin çalışanımıza ödemeleri yapılmıştır. İşten çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak istihdamı koruma altına aldık. Önce 2 milyon 100 bin haneye, ardından 2 milyon 300 bin haneye olmak üzere 4 milyon 400 bin aileye 1000’er lira nakdi destek verdik. Üçüncü bir destek paketini devreye aldık. Başvurular 4.5 milyonu bulmuştur.

KAMPANYADA 1 MİLYAR 850 MİLYON

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan bağışlar bu desteklerde kullanılmaktadır. Kampanyada 1 milyar 850 milyon lira yardım toplanmıştır. Ayrıca Ramazan ayında hayır yapmaya hazır vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Her hayırseverimiz en yakın akrabalarından, komşularından başlayarak ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerine sahip çıkmalıdır.”

1 MAYIS'TA 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



“31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma yasağı konusunda hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltarsak, o kadar kontrol altına alabiliriz. İnsanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu alanlarda faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz. 31 ilimizde 1 Mayıs sebebiyle 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. 1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs 24.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırılmasına hassasiyetle riayet edilmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00-14.00 arasında açık olacaktır. Türkiye için tünelin ucu gözüktü. Olumlu tablonun sürmesi için ülke genelinde hayatı normale döndürmek için kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet gibi ertelemelerin 30 Nisan’da dolan tarihini 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayında vadesi gelecek kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Ar-Ge be Teknopark’larda uygulanan evden çalışma sürecini 27 Mayıs’a kadar uzatıyoruz.”

TAKOZ OLMAK İSTEYEN ANLAYIŞ

“Salgın krizi sonrası küresel sistemin çarpıklıklarıyla birlikte ülkemizdeki siyaset anlayışı da köklü bir sorgulamaya tabi tutulacak. Biz eser getirmeye çalıştıkça, karşımıza çıkan ‘istemezük’çü siyaset anlayışının içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gördük. Burada dikkati çekmek istediğim husus, tüm bu başarıları attığımız her adımda katkı vermek yerine takoz olmak isteyen anlayışadır. CHP’nin başını çektiği bu anlayış birlik beraberlik yerine bölücülüğü esas almıştır. İletişim Başkanı’mıza fütursuz saldırının gerisinde bu hastalıklı zihniyet vardır. Kendisi ailesiyle birlikte 45 metrekare taban oturumu olan mütevazı bir evde oturmayı seçmiştir. Evinin ve bahçesinin hemen yanında bulunan 200 metrekarelik bir alanı kiralayarak bakımını üstlenmiştir. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı sürdürdüğü çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir... Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, özellikle milletimin huzurunda kınıyorum.”

YALANLAR SİLSİLESİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Görüldüğü gibi yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ama ilçe başkanı da aldığı talimatın gereği o fotoğrafı çektiğini, bir inşaat falan olmadığını söylüyor. Aynı şekilde Adana’daki hastaneden bahsediyor, Adana’da hastane falan söz konusu değil ki, fuar merkezini belediye başkanı gelmiş, standları panellerle bölmek suretiyle ortaya hastane çıkarttım diye girişine de sahra hastanesi diye bir yazı yerleştiriyorlar. Gidin bakın bakalım şu an böyle bir şey var mı.”