Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında, bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan videodan yayınladığı bayram mesajında özetle şunları söyledi:

KAÇINILMAZ OLARAK

“Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında milletimize olan sorumluluğumuz gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

SIKINTIYA DÜŞENLERİ BİLİYORUZ

Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye’yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz.

MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Ülkemize karşı artık saklamaya dahi gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile, bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakârlıkların, verdiğimizin emeklerin karşılığını alarak, Allah’ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.”

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