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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Bayram sonrası İstanbul'da trafik yoğun

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Bayram sonrası İstanbul'da trafik yoğun
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4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı tatilini ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Mega kentte TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.

SAAT 07.45'TE YÜZDE 29 YOĞUNLUK

Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.

Bayram sonrası İstanbulda trafik yoğun

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