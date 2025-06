Bayram sofrasında yerken dikkat

Haberin Devamı

HEMEN YEMEYİN

Yeni kesilmiş et hemen yenmez, hem mideye dokunur, hem et lezzetsiz olur. Kurban kesildi diye hemen yenmemeli. O eti biraz dinlendirmek, rigor mortis denen, ‘ölüm katılığı’ aşamasını geçmesini sağlar. Bunun için bir gün buzdolabında dinlendirilen et, hem daha yumuşak hem mideyle daha arkadaş canlısı olur.

KAVURMAYLA YUMURTA YEMEYİN

Kavurmayı hemen kahvaltıda yemek istiyorsanız, yumurta tüketmemek, o öğünde alacağınız kolesterolü dengelemek için iyi bir fikir olabilir. Kavurmanın yanında mutlaka salata hazırlayın. Böylece etin içinde bulunan demir mineralinin emilimi artacak.

BİR SU BİR ÇAY

Bayramda çay ve kahve ikramı kaçınılmaz olacaktır. Bu içecekler diüretik etkilidir. Fazla içildiğinde idrarla su kaybına yol açacak ve sizi susuz bırakacak. Kendinizi sınırlayabilmek adına her çay ve kahve ikramında önce bir bardak su içmeyi tercih edebilirsiniz. Böylece daha az kafein almış olacaksınız.

MANGALDA ET, BAHARAT DOMATES

“Mangalda pişen et, dumandan ve ısıdan dolayı oluşan zararlı, kanserojen bileşikler üretir. Mangal yapmanın bu olumsuz etkisini azaltmak için;

- Et ve ateş arasındaki mesafeyi en az 15 cm olmasına dikkat etmeliyiz.

- Etin yanında biraz domates pişirip, tabağımıza ekleyebiliriz. Çünkü domatesin pişmesi içinde bulunan kanser savaşçılarını aktive eder.

- Etin yanında bolca salata ve sebze yenmeli. Ölçü olarak ise bir porsiyon etin yanında hacimce üç katı kadar sebze tüketilmesi gerekir.

- Ayrıca etin baharatlarla marine edilmesi yine kanserojen bileşiklerin oluşumunu önler. Örneğin mutlaka kişniş, kekik, biberiye gibi baharatları kullanalım.

TATLIYI ÖLÇÜLÜ YİYELİM

Şerbetli tatlılar yerine sağlığınız için her zaman dondurma veya sütlü tatlıyı tercih etmenizi öneriyorum. Ancak kırk yılın başında yiyorum diyorsanız, ölçülü miktarda yemeye çalışın. Hatta belki siz de Karadenizliler gibi baklavanın yanında ayran içmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü proteinli yiyecekler kan şekerinin ani çıkışlarına engel olur.

ET VE SAKATAT BİR ARADA YENMESİN

Kurban Bayramı’nda ciğer, böbrek, işkembe gibi sakatatların tüketimi yaygındır. Doğru ve dengeli tüketildiğinde A vitamini, B12, demir gibi birçok faydalı madde içerir. Ancak fazla tüketim, kolesterol, ürik asit, ağır metal birikimi ve böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Et ve sakatat bir arada yenmemeli, porsiyonlara dikkat edilmeli, tüketim bir öğünle sınırlandırılmalıdır.

SU OLMAZSA OLMAZ

Bayram boyunca bol su içilmeli. Bu özellikle metabolizma hızını artırıp, kolesterol ve fazla şekerin vücuttan daha kolay atılmasına yardım eder.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Bayram gezmelerini yürüyüş fırsatına çevirin. Tatlıyı, kavurmayı yedik, şimdi sırada “şu teyzeye de uğrayalım” yürüyüşleri olsun mutlaka. Hem sosyalleşin, hem kalori yakın.